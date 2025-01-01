  1. الرئيسية
الرئاسة المصرية : قمة شرم الشيخ شددت على بدء تشاور بشأن تنفيذ مراحل خطة ترامب

الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة /سما/

قالت الرئاسة المصرية، إن "قمة شرم الشيخ للسلام" شدّدت على ضرورة البدء في "التشاور حول سُبل وآليات تنفيذ المراحل المقبلة"، لخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية عقب اختتام القمة التي عقدت الإثنين، وتركزت أعمالها على "التأييد والدعم المطلق لاتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، والذي تم إبرامه يوم 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وبوساطة كل من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا"، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وأضافت الرئاسة المصرية أنه "تمت الإشادة خلال القمة بقيادة ترامب لجهود إنهاء الحرب من خلال خطته للتسوية، وبالدور المحوري الذي قام به الأشقاء في كل من قطر وتركيا في جهود الوساطة" مع تثمين دور مصر وجهودها.

ووفق البيان، "تناولت القمة أهمية التعاون بين أطراف المجتمع الدولي لتوفير كل السبل من أجل متابعة تنفيذ بنود الاتفاق والحفاظ على استمراريته، بما في ذلك وقف الحرب في غزة بصورة شاملة، والانتهاء من عملية تبادل الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة".

وأضاف البيان: "تم كذلك التشديد على ضرورة البدء في التشاور حول سُبل وآليات تنفيذ المراحل المقبلة لخطة الرئيس ترامب للتسوية، بدءاً من المسائل المتعلقة بالحوكمة وتوفير الأمن، وإعادة إعمار قطاع غزة، وانتهاء بالمسار السياسي للتسوية".

وشهدت القمة في هذا السياق "مراسم توقيع قادة الدول الوسيطة على وثيقة لدعم الاتفاق"، وفق بيان الرئاسة المصرية.

