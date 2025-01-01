قادة أمريكا ومصر وقطر وتركيا يوقعون على وثيقة تاريخية شاملة بشأن اتفاق إنهاء حرب غزة

شرم الشيخ/سما/

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وامير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التركي أردوغان، بالتوقيع على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

ووجه ترامب الشكر للقادة والرؤساء المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام .

وأضاف ترامب، خلال مشاركته ضمن فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، مساء اليوم، أن الوثيقة شاملة تصيغ الكثير من القواعد والإجراءات.

وأكمل: "وقعنا وثائق مع إسرائيل وحماس، والأمور تسير بشكل جيد، فالرهائن أطلق سراحهم في الموعد، وجارٍ البحث عن جثامين الرهائن المتوفين".

ويترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قمة شرم الشيخ للسلام، اليوم الإثنين، بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

وتهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.