  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قادة أمريكا ومصر وقطر وتركيا يوقعون على وثيقة تاريخية شاملة بشأن اتفاق إنهاء حرب غزة

الإثنين 13 أكتوبر 2025 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
قادة أمريكا ومصر وقطر وتركيا يوقعون على وثيقة تاريخية شاملة بشأن اتفاق إنهاء حرب غزة



شرم الشيخ/سما/

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وامير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التركي أردوغان، بالتوقيع على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

ووجه ترامب الشكر للقادة والرؤساء المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام .

وأضاف ترامب، خلال مشاركته ضمن فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، مساء اليوم، أن الوثيقة شاملة تصيغ الكثير من القواعد والإجراءات.

وأكمل: "وقعنا وثائق مع إسرائيل وحماس، والأمور تسير بشكل جيد، فالرهائن أطلق سراحهم في الموعد، وجارٍ البحث عن جثامين الرهائن المتوفين".

ويترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قمة شرم الشيخ للسلام، اليوم الإثنين، بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

وتهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.

IMG_2061
IMG_2060

الأكثر قراءة اليوم

رام الله : الشرطة الخاصة الفلسطينية ستدير معبر رفح

ترمب: الحرب انتهت ولن تعود مرة اخرى ومنحنا حماس الاذن للعمل في غزة

الصليب الأحمر ينشر صور أول مجموعة أسرى إسرائيليين استلمها من حماس

ويتكوف وكوشنير التقوا قادة حماس في شرم الشيخ لطمأنتهم بان الحرب في غزة لن تتجدد..

نتنياهو يلغي زيارته إلى شرم الشيخ

نتنياهو: الحرب لم تنته والأعداء يحاولون التعافي مجدداً..

بدء عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والاسرائيليين ضمن المرحلة الاولى من اتفاق "انهاء الحرب"

الأخبار الرئيسية

IMG_2057

حديث مطول وهام بين الرئيس عباس وترامب على منصة قمة شرم الشيخ

IMG_2056

السيسي يلتقي ترامب قبيل انطلاق "قمة السلام" في شرم الشيخ

ويتكوف وكوشنير التقوا قادة حماس في شرم الشيخ لطمأنتهم بان الحرب في غزة لن تتجدد..

نتنياهو في الكنيست:ترامب “أعظم صديق” لإسرائيل ومنفتحون على “اتفاقيات سلام” مع الدول العربية والمسلمة

ترامب أمام الكنيست : هذا اليوم هو فجر تاريخي لشرق أوسط جديد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية