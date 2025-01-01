  1. الرئيسية
حديث مطول وهام بين الرئيس عباس وترامب على منصة قمة شرم الشيخ

الإثنين 13 أكتوبر 2025 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
حديث مطول وهام بين الرئيس عباس وترامب على منصة قمة شرم الشيخ



شرم الشيخ/سما/

شهدت منصة الصور التذكارية في شرم الشيخ، مساء اليوم الإثنين، حديثا مطولا بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث تناولا اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وحرص ترامب على إلقاء التحية على الرئيس محمود عباس، والاستماع لحديثه باهتمام.

واصطحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس عباس، إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث كان يستقبل القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام.

وتُعقد القمة في مدينة شرم الشيخ برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة 31 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، ما يجعلها واحدة من أوسع القمم المرتبطة بملف غزة منذ اندلاع الحرب.

وتهدف القمة إلى دعم جهود إحلال السلام في قطاع غزة، عبر تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ومنع أي تصعيد جديد.

كما تسعى القمة إلى التحضير للانتقال إلى المرحلة الثانية من العملية السياسية، والمتمثلة في إعادة الإعمار والبناء، ووضع إطار دولي يضمن التمويل والمتابعة ويحول دون عودة النزاع مجددًا.

