السيسي يلتقي ترامب قبيل انطلاق "قمة السلام" في شرم الشيخ

الإثنين 13 أكتوبر 2025 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يلتقي ترامب قبيل انطلاق "قمة السلام" في شرم الشيخ



شرم الشيخ/سما/

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إلى مقر انعقاد "قمة السلام" بشأن غزة في شرم الشيخ المصرية.

ورحب الرئيس المصري في مستهل كلمته بالرئيس الأمريكي والضيوف المشاركين في القمة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القمة ملتقى إرادة الشعوب بعزم قادة العالم من أجل وضع حد للحرب في غزة.

وأضاف: "نحمل رسالة واحدة إلى الإنسانية تقول كفى حربًا ومرحبا بالسلام".

بدوره، اعتبر الرئيس ترامب أن مصر لعبت دورا بالغ الأهمية في اتفاق وقف النار في غزة، مؤكدا أن السيسي زعيم قوي وأن الولايات المتحدة ستبقى إلى جانبه دائما، وفق تعبيره.

