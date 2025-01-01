ويتكوف وكوشنير التقوا قادة حماس في شرم الشيخ لطمأنتهم بان الحرب في غزة لن تتجدد..

شرم الشيخ/سما/

عقد يوم الأربعاء الماضي لقاء مباشر بين مبعوثي الرئيس ترامب وزعماء حركة حماس في شرم الشيخ ساعد في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

كان أحد أهم العوائق أمام الاتفاق هو خوف قادة حماس من عودة إسرائيل إلى الحرب بعد إطلاق سراح الاسرى. وللتوصل إلى الاتفاق، اضطر ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى لقاء قادة حماس شخصيًا وطمأنتهم مباشرةً بأن ترامب لن يسمح بحدوث ذلك، طالما أوفوا بتعهداتهم في الاتفاق.

في اليوم السابق، خلال اجتماع في المكتب البيضاوي قبل مغادرته إلى مصر، أعطى ترامب سراً لويتكوف وكوشنر الإذن للقاء قادة حماس، إذا لزم الأمر، لإتمام الصفقة. وبعد وصوله إلى شرم الشيخ، أبلغ ويتكوف الوسطاء القطريين والمصريين والأتراك أن ترامب أعطى الضوء الأخضر لهذه الخطوة.

مساء الأربعاء، حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً، وصل وسطاء قطريون إلى فيلا ويتكوف في فندق فور سيزونز، وأبلغوا الوفد الأمريكي بأن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وسألوا عما إذا كان المبعوثون الأمريكيون على استعداد للقاء قادة حماس، وفقًا لأحد المصادر.

وقال مسؤول قطري كبير لويتكوف: "نعتقد أنه إذا التقيتم بهم وصافحتموهم، فسيكون هناك اتفاق.

بعد دقائق، دخل ويتكوف وكوشنر فيلا أخرى في منتجع البحر الأحمر. داخل الغرفة، كان في انتظارهما رؤساء أجهزة المخابرات المصرية والتركية، وكبار المسؤولين القطريين، وأربعة من كبار قادة حماس الذين شاركوا في المفاوضات.

كان يرأس فريق حماس خليل الحية، الذي نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في الدوحة قبل ثلاثة أسابيع.، وخلال الاجتماع الذي استمر نحو 45 دقيقة، أبلغ ويتكوف مسؤولي حماس أن المختطفين تحولوا من كونهم رصيدا إلى عبئا على الحركة، وبالتالي "حان الوقت للمضي قدما بالمرحلة الأولى من الاتفاق وإعادة الناس إلى ديارهم من جانبي الحدود"، وفقا لأحد المصادر.

سأل الحية عما إذا كان لدى ويتكوف وكوشنر رسالة من ترامب. فأجاب ويتكوف، وفقًا للمصدر نفسه: "رسالة الرئيس ترامب هي أنكم ستُعاملون بإنصاف، وأنه يدعم جميع النقاط العشرين في خطته للسلام، وسيضمن تنفيذها جميعًا".

بعد انتهاء الاجتماع، انتقل قادة حماس إلى غرفة منفصلة مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك. وبعد دقائق، عاد رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، برفقة نظيريه التركي والقطري. وقال المسؤول المصري لفيتكوف وكوشنر: "بناءً على الاجتماع الذي عقدناه للتو، توصلنا إلى اتفاق".

كان اللقاء في شرم الشيخ هو الاتصال المباشر الثاني المهم بين إدارة ترامب وحماس. ففي شهر مارس/آذار، عقد مبعوث الرئيس ترامب لشؤون الاسرى آدم بويلر اجتماعات غير مسبوقة مع قادة حماس في الدوحة في محاولة لتحرير الاسرى الأمريكي إيدان ألكسندر وإعادة جثث الأمريكيين الأربعة الآخرين الذين اختطفتهم الحركة.