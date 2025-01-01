  1. الرئيسية
الرئيس عباس يصل شرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام

الإثنين 13 أكتوبر 2025 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصل شرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام



القاهرة /سما/

وصل الرئيس محمود عباس، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، للمشاركة في قمة السلام المقرر عقدها اليوم الاثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتبحث القمة، التي يشارك فيها رؤساء وقادة أكثر من 20 دولة، سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، إلى جانب مناقشة ترتيبات ما بعد الحرب في القطاع.

ويشارك في أعمال القمة أيضا، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وتأتي القمة ضمن الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط في التاسع والعشرين من ايلول/ سبتمبر الماضي.

