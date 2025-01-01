ترامب أمام الكنيست : هذا اليوم هو فجر تاريخي لشرق أوسط جديد

القدس المحتلة/سما/

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا اليوم بأنه فجر تاريخي لشرق أوسط جديد، ونهاية عصر من الإرهاب والموت.

[ترامب: هذا اليوم هو فجر تاريخي لشرق أوسط جديد]

وفي كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، قال ترامب:

نلتقي في يوم فرح ويوم أمل، نلتقي في يوم الإيمان المتجدد، وبالشكر إلى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

بعد عامين صعبين للغاية، من الظلمات والأسر، عاد 20 رهينة إلى حضن عائلاتهم، و28 من الأحباء سيعودون إلى مثواهم الأخير

بعد سنوات من الحروب المتواصلة السماء خالية والمدافع سكتت والأرض المقدسة هي أرض للسلام، هذه المنطقة ستعيش بسلام إلى الأبد.

هذه ليست فقط نهاية حرب بل هي نهاية عصر من الإرهاب والموت، وبداية عصر الإيمان والأمل، بداية تناغم جديد لإسرائيل وجميع دول ما سيصبح قريبا منطقة رائعة.

إنه فجر تاريخي لشرق أوسط جديد.

أعبر عن تقديري وأمتناني لجميع دول العالم العربي والإسلامي التي توحدت للضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن، إنه انتصار مذهل لإسرائيل والعالم عندما نتعاون كشركاء للسلام، إنها مرحلة غير اعتيادية في تاريخنا ومرحلة مذهلة.

هذا العصر الذهبي لإسرائيل والشرق الأوسط.

لقد اخترت ستيف ويتكوف لأنني أعرف أنه رجل أعمال ممتاز يمتلك مهارات كبيرة في التفاوض. وهو شخص رائع يحبه الجميع.

لدينا 7 آلاف يقتلون في الحرب الأوكرانية أسبوعيا.. توقعت أن يكون إنهاء الحرب الأوكرانية بسهولة ورتبت لويتكوف اجتماعا مع الرئيس بوتين، وتوقعت أن يستمر الاجتماع 15 دقيقة. واتصلت به بعد 30 دقيقة فقالوا لي أنه لا زال في الداخل.

استمر الاجتماع بين بوتين وويتكوف 5 ساعات وتحدثنا عن أمور كثيرة. لدى ويتكوف موهبة حقيقية في التفاوض.

علاقتي بجاريد كوشنر بالغة الأهمية حيث حقق إنجازا مميزا جدا وأوصلنا إلى اتفاقيات أبراهام.

أتوقع أن التاريخ سيذكر ماركو روبيو كأعظم وزير خارجية في تاريخ الولايات المتحدة.

انتصرنا بشكل حام في الحرب العالمية الأول والثانية، وبكل الحروب التي دارت قبلها وبينهما، وبالرغم من ذلك قرروا تغيير اسم الوزارة من وزارة الحرب إلى وزارة الدفاع.

انهينا 8 حروب في 8 أشهر وسأضم هذه الحرب إلى القائمة في حال وافقتم على ذلك.. الأمس كانت 7 حروب، اليوم أصبحت 8.. الرهائن عادوا.

حين ننهي 8 حروب في 8 أشهر هذا يعني أنني لا أحب الحروب.. في الواقع شخصيتي تحبذ وقف الحروب، وأن تغيير اسم الوزارة يعكس أنه لن نخوض الحروب بطريقة لبقة..

السلام من خلال القوة.. الولايات المتحدة تمتلك الجيش الأقوى في العالم ونأمل ألا نطر لاستخدام أسلحتنا فقوتها هائلة وهذا أمر سيئ.

كثير من هذه الأسلحة قدمناها لإسرائيل بصراحة.. نتنياهو كان يتصل بي مرارا ويطالب بشتى أنواع الأسلحة وأنتم أحسنتم استخدامها.

وحشية السابع من أكتوبر أصابت الإنسانية في الصميم.

أقول لسكان إسرائيل إن الولايات المتحدة تنضم إليكم في هذين الوعدين أننا لن ننسى ولن نسمح بتكرار 7 أكتوبر.

اليوم تشرق شمس المنطقة التي تتحول بالكامل في انتظار مستقبل أكثر إشراقا لإسرائيل والشرق الأوسط بأسره.