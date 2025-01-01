  1. الرئيسية
173 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة امس الأحد

الإثنين 13 أكتوبر 2025 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

اكد الإعلام الحكومي أن ١٧٣ شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة يوم أمس الأحد ١٢ أكتوبر عبر المعابر، وذلك في اليوم الأول عقب قرار وقف إطلاق النار.

وتضمنت القافلة ٣ شاحنات محمّلة بغاز الطهي و ٦ شاحنات وقود سولار مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات، في ظل الحاجة الماسّة لهذه المواد الأساسية نتيجة الحصار الطويل والدمار الواسع الذي خلّفته الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

واشار المكتب إلى أن الكميات التي دخلت ما تزال محدودة جداً وهي عبارة عن نقطة في بحر الاحتياجات، ولا تلبّي أقل من الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية لأكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، وأن القطاع بحاجة إلى تدفق مستمر وكبير للمساعدات والوقود وغاز الطهي والمواد الإغاثية والطبية بشكل عاجل ومنتظم.

واكد أن الجهات الحكومية تواصل تنسيقها مع المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية لتنظيم عملية إدخال المساعدات وتوزيعها بعدالة وبما يضمن وصولها إلى جميع أبناء شعبنا الفلسطيني.

