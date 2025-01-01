مصر : نتنياهو والرئيس عباس سيحضران قمة السلام في شرم الشي

القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب الرئيس المصري بان رئيس الوزراء الاسرائيلي والرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشاركان في القمة في شرم الشييخ اليوم.

وصرح متحدث باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيحضر "قمة السلام" في شرم الشيخ، وكذلك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأضاف: "ستبدأ قمة شرم الشيخ للسلام قريبًا بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، احتفالًا بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وافادت صحيفة "إسرائيل هيوم" ان نتنياهو أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المقرر أن يشارك نتنياهو في "قمة السلام" في شرم الشيخ المصرية.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب كان صاحب المقترح، مشيرة إلى أنه اقترحه على نتنياهو خلال رحلتهما المشتركة من مطار بن غوريون إلى الكنيست.

وأكد ترامب في رسالة إلى الكنيست أن الولايات المتحدة وإسرائيل تقفان اليوم على أعتاب أحد أعظم الإنجازات الدبلوماسية في التاريخ، مشددا على أنه لن يرتاح حتى يتحقق السلام بشكل كامل ومستدام.

يشار الى أن قمة شرم الشيخ للسلام تنطلق اليوم وتُعقد برئاسة السيسي وترامب، ومن المقرر أن يشارك فيها أكثر من 20 زعيمًا.