  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر : نتنياهو والرئيس عباس سيحضران قمة السلام في شرم الشي

الإثنين 13 أكتوبر 2025 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر : نتنياهو والرئيس عباس سيحضران قمة السلام في شرم الشي



القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب الرئيس المصري بان رئيس الوزراء الاسرائيلي والرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشاركان في القمة في شرم الشييخ اليوم.

وصرح متحدث باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيحضر "قمة السلام" في شرم الشيخ، وكذلك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأضاف: "ستبدأ قمة شرم الشيخ للسلام قريبًا بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، احتفالًا بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وافادت صحيفة "إسرائيل هيوم" ان نتنياهو أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المقرر أن يشارك نتنياهو في "قمة السلام" في شرم الشيخ المصرية.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب كان صاحب المقترح، مشيرة إلى أنه اقترحه على نتنياهو خلال رحلتهما المشتركة من مطار بن غوريون إلى الكنيست.

وأكد ترامب في رسالة إلى الكنيست أن الولايات المتحدة وإسرائيل تقفان اليوم على أعتاب أحد أعظم الإنجازات الدبلوماسية في التاريخ، مشددا على أنه لن يرتاح حتى يتحقق السلام بشكل كامل ومستدام.

يشار الى أن قمة شرم الشيخ للسلام تنطلق اليوم وتُعقد برئاسة السيسي وترامب، ومن المقرر أن يشارك فيها أكثر من 20 زعيمًا.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية : مقاتلو القسام يضيقون الخناق على مواقع الجيش الاسرائيلي بغزة

الرئاسة المصرية تعلن قائمة الدول والمسؤولين المشاركين في قمة شرم الشيخ

رام الله : الشرطة الخاصة الفلسطينية ستدير معبر رفح

ترمب: الحرب انتهت ولن تعود مرة اخرى ومنحنا حماس الاذن للعمل في غزة

نتنياهو: الحرب لم تنته والأعداء يحاولون التعافي مجدداً..

بدء تطبيق نظام رقمي جديد لدخول الاجانب دول الاتحاد الأوروبي

الصليب الأحمر ينشر صور أول مجموعة أسرى إسرائيليين استلمها من حماس

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يلغي زيارته إلى شرم الشيخ

dbe0f772-6621-47c2-b9dc-6f8e82da7a9d

وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون إسرائيل الى رام الله وغزة

IMG_2037

ترامب يصل تل أبيب تزامنا مع إطلاق سراح الاسرى ويؤكد ان الحرب انتهت في غزة

IMG_2035

كتائب القسام تفرج عن 20 أسيرا إسرائيليا

ترامب يتشكك في تعيين بلير حاكما لغزة: أريد التأكد من أنه خيار مقبول للجميع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية