وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون إسرائيل الى رام الله وغزة

رام الله/سما/

افرجت إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين من سجني "عوفر" باتجاه رام الله و"كتسيعوت" باتجاه قطاع غزة.

ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم وعددهم 88 أسيرا من سجن "عوفر"، إلى بلدة بيتونيا حيث سيتم استقبالهم في قصر رام الله الثقافي، كما وصلت أول حافلة من بين 38 تقل أسرى فلسطينيين تصل إلى قطاع غزة.

واعلنت المؤسسات الرسمية الفلسطينية و مؤسسات الأسرى انها تسلمت حافلات الأسرى المفرج عنهم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويجري مرافقتهم إلى قصر رام الله الثقافي.

وبحسب المرحلة الاولى من الخطة سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الاحياء في قطاع غزة، مقابل أن تفرج سلطات الاحتلال عن 250 معتقلا من سجونها من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، 88 من سجن "عوفر" غرب مدينة رام الله، و162 من سجن "وكتسيعوت" في النقب، وسيتم نقلهم إلى قطاع غزة قبل ان يتم ابعاد غالبيتهم إلى جمهورية مصر العربية، إضافة إلى 1718 معتقلا من قطاع غزة اعتقلوا عقب بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.