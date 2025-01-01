ترامب يصل تل أبيب تزامنا مع إطلاق سراح الاسرى ويؤكد ان الحرب انتهت في غزة

القدس المحتلة/سما/

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الى تل أبيب في زيارة قصيرة يلقي خلالها كلمة أمام الكنيست تزامنا مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى حيث أفرجت حماس عن اسرى الاحتلال العشرين الإحياء مقابل الإفراج عن حوالي الفين اسير فلسطيني.

وقال ترامب في الطائرة التي أقلته إلى تل ابيب بان الحرب انتهت في غزة.

وكان في استقبال ترامب ، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في زيارة تأتي وسط ترقب بشأن مستقبل القضية الفلسطينية، حيث يتوجه اليوم إلى مدينة شرم الشيخ المصرية حيث يعقد مؤتمر دولي يحضره رؤساء العالم للتوقيع رسميا الى اتفاق نهاية الحرب في غزة .

وضم الوفد المرافق لترامب، مستشاره ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، وابنته إيفانكا، الذين وصلوا قبل موعد وصوله.

وتابع ترمب عملية تسليم الاسرى من طائرته الرئاسية.

تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل: الإفراج عن الدفعة الأولى

وبدأت مراسم عملية تبادل الأسرى، منذ صباح اليوم الاثنين، كجزء من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تسلمه سبعة أسرى من الصليب الأحمر، بعد الإفراج عنهم من قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يتم تسليم الأسرى الإسرائيليين الأحياء المتبقين في غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الساعة العاشرة صباحاً من جنوب القطاع.

في حين افادت مصادر بأن 1966 أسيراً فلسطينياً قد صعدوا بالفعل على متن حافلات داخل السجون الإسرائيلية استعداداً لإطلاق سراحهم.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لعملية الإفراج عن 250 أسيراً فلسطينياً من ذوي المحكوميات العالية، و1716 من معتقلي الحرب.