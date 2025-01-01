  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يصل تل أبيب تزامنا مع إطلاق سراح الاسرى ويؤكد ان الحرب انتهت في غزة

الإثنين 13 أكتوبر 2025 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يصل تل أبيب تزامنا مع إطلاق سراح الاسرى ويؤكد ان الحرب انتهت في غزة



القدس المحتلة/سما/

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الى تل أبيب في زيارة قصيرة يلقي خلالها كلمة أمام الكنيست تزامنا مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى حيث أفرجت حماس عن اسرى الاحتلال العشرين الإحياء مقابل الإفراج عن حوالي الفين اسير فلسطيني.

وقال ترامب في الطائرة التي أقلته إلى تل ابيب بان الحرب انتهت في غزة.

وكان في استقبال ترامب ، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في زيارة تأتي وسط ترقب بشأن مستقبل القضية الفلسطينية، حيث يتوجه اليوم إلى مدينة شرم الشيخ المصرية حيث يعقد مؤتمر دولي يحضره رؤساء العالم للتوقيع رسميا الى اتفاق نهاية الحرب في غزة .

وضم الوفد المرافق لترامب، مستشاره ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، وابنته إيفانكا، الذين وصلوا قبل موعد وصوله.

وتابع ترمب عملية تسليم الاسرى من طائرته الرئاسية.

تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل: الإفراج عن الدفعة الأولى

وبدأت مراسم عملية تبادل الأسرى، منذ صباح اليوم الاثنين، كجزء من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تسلمه سبعة أسرى من الصليب الأحمر، بعد الإفراج عنهم من قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يتم تسليم الأسرى الإسرائيليين الأحياء المتبقين في غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الساعة العاشرة صباحاً من جنوب القطاع.

في حين افادت مصادر بأن 1966 أسيراً فلسطينياً قد صعدوا بالفعل على متن حافلات داخل السجون الإسرائيلية استعداداً لإطلاق سراحهم.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لعملية الإفراج عن 250 أسيراً فلسطينياً من ذوي المحكوميات العالية، و1716 من معتقلي الحرب.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية : مقاتلو القسام يضيقون الخناق على مواقع الجيش الاسرائيلي بغزة

الرئاسة المصرية تعلن قائمة الدول والمسؤولين المشاركين في قمة شرم الشيخ

رام الله : الشرطة الخاصة الفلسطينية ستدير معبر رفح

مصدر سعودي : لن يكون هناك تطبيع مع اسرائيل دون حل الدولتين

نتنياهو: الحرب لم تنته والأعداء يحاولون التعافي مجدداً..

بدء تطبيق نظام رقمي جديد لدخول الاجانب دول الاتحاد الأوروبي

ترمب: الحرب انتهت ولن تعود مرة اخرى ومنحنا حماس الاذن للعمل في غزة

الأخبار الرئيسية

IMG_2035

كتائب القسام تفرج عن 20 أسيرا إسرائيليا

ترامب يتشكك في تعيين بلير حاكما لغزة: أريد التأكد من أنه خيار مقبول للجميع

بدء عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والاسرائيليين ضمن المرحلة الاولى من اتفاق "انهاء الحرب"

قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم

كتائب القسام تنشر قائمة بأسماء 20 أسيرًا إسرائيليا ستفرج عنهم اليوم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية