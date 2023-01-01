  1. الرئيسية
كتائب القسام تفرج عن 20 أسيرا إسرائيليا

الإثنين 13 أكتوبر 2025 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

سلمت كتائب القسام، اليوم الاثنين، 20 أسيرا إسرائيليا في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وتبادل الأسرى.

وسلمت كتائب القسام الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين المتبقين على قيد الحياة وعددهم 13 أسيرا، إلى طواقم الصليب الأحمر في جنوب قطاع غزة، بالاضافة الى تسليم 7 اسرى ضمن الدفعة الاولى صباح اليوم.

في المقابل ستفرج سلطات الاحتلال عن 250 معتقلا من سجونها من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، 88 من سجن "عوفر" غرب مدينة رام الله، و162 من سجن "وكتسيعوت" في النقب، وسيتم نقلهم إلى قطاع غزة من ثم سيتم ابعاد غالبيتهم إلى جمهورية مصر العربية، إضافة إلى 1718 معتقلا من قطاع غزة اعتقلوا عقب بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023

