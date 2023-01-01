رام الله : أسماء أسرى المؤبدات المقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل

رام الله/سما/

نشر مكتب إعلام الأسرى صباح اليوم الإثنين، أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، ضمن صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل في إطار اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.

وتشمل صفقة التبادل الإفراج عن 250 أسيرا من أصحاب المؤبدات، بالإضافة إلى 1718 أسيرا من قطاع غزة، ممن اعتقلوا بعد اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

يأتي ذلك مع بدء حركة حماس بالإفراج عن 48 أسيرا منهم أحياء وجثث قتلى، فيما ستقوم طواقم الصليب الأحمر بتسلم ونقل الأسرى بين الجانبين.

وستقوم إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجني "عوفر" غرب رام الله و"كتسيعوت" في النقب، إذ ستقوم بالإفراج عن الأسرى من السجن الأول إلى الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينما أسرى السجن الآخر سيتم الإفراج عنهم إلى قطاع غزة ومصر.

وفي ما يلي أسماء أسرى المؤبدات المقرر الإفراج عنهم مع البلدات والمحافظات:

سمير إبراهيم محمود أبو نعمة القدس أبو ديس

محمد عادل حسن داود قلقيلية قلقيلية

عماد محمد جميل شحادة غزة غزة

ناصر حسن عبد الحميد أبو سرور بيت لحم مخيم عايدة

محمود جميل حسن أبو سرور بيت لحم مخيم عايدة

محمود موسى عيسى عيسى القدس عناتا

عبد الجواد يوسف عبد الجواد الشماسنة القدس قطنة

محمد يوسف عبد الجواد الشماسنة القدس قطنة

علاء الدين فهمي فهد الكركي الخليل الخليل

أيمن عبد المجيد عاشور سدر القدس راس العامود

حمد الله عبد الهادي عبد العزيز صرمة رام الله والبيرة دير دبوان

عطية حسن عطية أبو سمهدانة رفح رفح

محمود عبد الله علي عارضة جنين عرابة

أحمد محمود علي كعابنة أريحا مخيم عقبة جبر

أيمن ربحي مصطفى الشرباتي القدس العيزرية

نبيل حسن عبد العزيز أبو خضير القدس الطور

رائد محمود جميل الشيخ شمال غزة جباليا

طارق خالد محمد طبش خانيونس خانيونس

محمد هاشم أحمد نوارة رام الله والبيرة المزرعة الغربية (القبلية)

عزام نبيل سعيد دياب جنين كفر راعي

رائد أحمد عبد الله أبو ضاهر رام الله والبيرة البيرة

بهاء يوسف عبد القادر شبراوي طولكرم مخيم نور شمس

أسامة محمد إدريس عبد المعطي السعيد الخليل الخليل

طارق عدنان أحمد حسين طولكرم نزلة عيسى

محمود محمد عوض العبيات بيت لحم العبيات

فريد زكي فايز خواجة رام الله والبيرة نعلين

حابس محمود يوسف بيوض رام الله والبيرة المزرعة الغربية (القبلية)

أديب أحمد عبد الله أبو الرب طولكرم مخيم نور شمس

فراس صادق محمد غانم القدس كفر عقب

رامي محمد محمود نور نابلس نابلس

أشرف عبد القادر حسين الحجاجرة بيت لحم مخيم الدهيشة

بسام سليم عبد الرحمن أبو سفاقة طولكرم طولكرم

أحمد حسن محمود الشمارخة بيت لحم مخيم الدهيشة

عنان زاهي عبد العزيز الشلبي نابلس مخيم عسكر

هيثم المتفق خليل حمدان رام الله والبيرة بيت سيرا

محمد محمود سعيد أبو طة رام الله والبيرة مخيم قدورة

محمد غازي محمد يدك نابلس قوصين

حمزة عمر عبد الفتاح الشمارحة بيت لحم بيت فجار

وائل حجازي ياسين أبو شخدم الخليل الخليل

منذر محمود خليل نور طولكرم عنبتا

سامي خالد أحمد الفتيلة طولكرم شويكة

معتز محمد فخري عبد الله هيموني الخليل الخليل

حسين مصطفى حسن اللوح غزة غزة

رياض دخل الله أحمد العمور بيت لحم تقوع

نعيم جهاد نعيم المصران رفح رفح

محمود سالم سلمان سراحنة بيت لحم مخيم الدهيشة

وسيم عمر عبد الكريم مليطات نابلس بيت فوريك

جهاد عبد الكريم عبد العزيز روم رام الله والبيرة مخيم قدورة

جبر عبد اللطيف ذيب نصاصرة نابلس بيت فوريك

هاني حمد موسى زير الخليل دورا

محمد عبد حسن زواهرة بيت لحم بيت لحم

محمد صبحي محمد أبو طبيخ جنين جنين

أحمد حسين أحمد ماضي سلفيت سلفيت

بلال عباس خضر عبد الفتاح سلفيت سلفيت

هيثم خليل يوسف القاق نابلس اللبن الشرقية

رائد عبد العزيز محمد أبو سنبل رام الله والبيرة عين يبرود

طالب موسى عيد شحادة مخامرة الخليل يطا

خليل محمود يوسف أبو عرام الخليل يطا

أمجد نادر محمد يحيى طولكرم طولكرم

محمد موفق سلمان ششتري نابلس نابلس

المهدي عز الدين طه رمضان بيت لحم بيت لحم

صالح قني صالح منصور نابلس كفر قليل

ماجد إسماعيل محمد مصري نابلس مخيم بلاطة

محمد جمال محمد عقل جنين جنين

صابر محمد جبرين المسالمة بيت لحم مخيم الدهيشة

محمد كامل خليل عمران الخليل الخليل

عمر محمود محمد بسيس طولكرم شويكة

أكرم سميح أحمد أبو بكر طولكرم طولكرم

إيهاب عبد الرحمن محمد الحداد الخليل الخليل

طارق رشاد أنيس بصلات نابلس نابلس

مجدي سعيد عبد الرحيم مليطات نابلس بيت فوريك

أحمد عادل جابر سعادة القدس الطور

منير عبد الله مرعي مرعي نابلس بيتا

زياد عبد العزيز عارف حنني نابلس بيت فوريك

كميل سعيد حسن حنيش نابلس بيت دجن

عزت أمين محمد تركمان جنين بير الباشا

نزيه محمد نجيب زيد جنين نزلة زيد

سامر حيدر شعبان عياط طولكرم مخيم طولكرم

موسى سعيد موسى صوفان نابلس جماعين

علي يوسف محمد عليان رام الله والبيرة البيرة

علي محمد علي العبيات بيت لحم العبيات

يحيى نمر أحمد إبراهيم طولكرم

إسماعيل موسى محمد حمدان بيت لحم بيت لحم

إبراهيم حسن أمين سلامة جنين جبع

أحمد مصطفى أحمد بشارات طوباس طمون

محمد خالد محمد رضا خطيب نابلس مخيم بلاطة

عرفات محمد عبد الحميد زير الخليل دورا

كامل محمود حسن عطاطرة جنين يعبد

هارون إدريس أحمد عياد رام الله والبيرة سلواد

خيري حسن محمد علي سلامة نابلس نابلس

عمار محمد عارف سمحان نابلس نابلس

عصام محمود محمد فروخ رام الله والبيرة رام الله

عثمان إبراهيم أسعد يونس قلقيلية سنيريا

بلال سالم عبد المجيد عجارمة رام الله والبيرة سلواد

عماد عبد الكريم عبد العزيز روم رام الله والبيرة مخيم قدورة

كرم عبد الرؤوف محمود حسان قلقيلية قلقيلية

فراس سليمان حسن خليلية جنين جبع

محمود باسم محمود أبو جنيد نابلس مخيم بلاطة

ربيع إبراهيم حسين دار ربيع بيت لحم مخيم الدهيشة

أحمد ساري محمد حسين طولكرم مخيم نور شمس

يوسف محمد حماد هدالين القدس العيزرية

إياد علي عمر القواسمة الخليل الخليل

عز الدين خالد حسين الحمامرة بيت لحم حوسان

أحمد نافذ ناصر شرباتي الخليل الخليل

وائل زيد بشير طبلت نابلس نابلس

طارق حسان أحمد عظم رام الله والبيرة بيت ريما

حكمت خالد أحمد عبد الجليل نابلس بيت دجن

رمزي خميس محمود براش رام الله والبيرة مخيم الأمعري

عماد محمد أحمد السراج دير البلح مخيم البريج

يوسف نمر محمد أبو قنديل جنين مخيم جنين

حبيب فواز خميس أبو عابد جنين يعبد

محمود محمد عبد الرحمن أبو خوصة شمال غزة جباليا

باهر محمد محمود بدر رام الله والبيرة بيت لقيا

نصري عايد حسين عاصي القدس شعفاط

سامي جمعة حسن عوفي طولكرم مخيم طولكرم

داود أحمد محمد صبيح بيت لحم العبيدية

محمد فتحي ذيب عيوش جنين عرابة

نادر صالح ممدوح صدقة نابلس نابلس

يوسف سمير محمود شعيبي رام الله والبيرة دير غسانة

يوسف عبد الحليم يوسف داود رام الله والبيرة دير غسانة

راتب علي حسن نبهان بيت لحم العبيات

عدنان محمد حسن العبيات بيت لحم العبيات

موسى سامي محمد السروجي نابلس مخيم بلاطة

عماد صلاح عبد الفتاح قواسمي الخليل الخليل

فواز سبع فايز ابعارة نابلس نابلس

أحمد تيسير خليل عارضة نابلس مخيم عسكر

باسم محمد صالح أديب خندقجي نابلس نابلس

هشام أحمد أسعد كعبي نابلس مخيم بلاطة

محمد زكريا محمد حمامي نابلس نابلس

سالم محمد سالم بواقنة طولكرم زيتا

أمين أحمد جميل اشقيرات القدس السواحرة الشرقية

محمد محمود سالم صبارنة الخليل دورا

سامر عاهد عبد الله أبو دياك جنين سيلة الظهر

وسام علي محمد راضي رام الله والبيرة رام الله

رشيد رشيد محمود عمر طولكرم فرعون

عساف حافظ حسين زهران طولكرم علار

أيمن محمود حسن جودة رام الله والبيرة كفر عين

علي عبد اللطيف مصطفى سايس جنين مخيم جنين

محمد أحمد إبراهيم تركمان جنين يعبد

إياد محمد أحمد أبو الرب جنين جلبون

نديم محمد فوزي عواد نابلس سالم

سليمان داود عبد الردايدة بيت لحم العبيدية

سليمان حماد عفنان الهذلين بيت لحم تقوع

أيمن عمر محمد علي جعار طولكرم صيدا

أحمد عثمان أحمد كفينة نابلس الساوية

عصام أحمد محمود زين الدين نابلس مجدل بني فاضل

عمرو محمود أحمد هميل طوباس بردلا

محمد جبران محمد خليل طوباس مخيم الفارعة

ياسر أيوب عبد الفتاح عصفور الخليل الخليل

أنس مصطفى محمود علان قلقيلية جينصافوط

أحمد يوسف عبد الرحمن شناوي نابلس مخيم عسكر

أحمد توفيق أحمد عبد الرحمن نابلس مخيم عسكر

عبد الرحمن سليمان علي عثمان نابلس مجدل بني فاضل

ناصر إبراهيم حسين العبيات بيت لحم العبيات

إبراهيم صالح مصطفى علقم رام الله والبيرة رام الله

إبراهيم مسعد إلياس هاني رام الله والبيرة رام الله

حمزة صالح أحمد طقطوق نابلس نابلس

أيهم فؤاد نايف كمامجي جنين كفر دان

رمزي محمد عبد الحميد عبيد رام الله والبيرة مخيم الأمعري

أشرف ربحي عبد الخالق حنايشة جنين قباطية

محمد زياد أحمد خرانبة طوباس بردلا

مراد محمد رضا أحمد أبو الرب جنين جلبون

ياسر فهمي حسني سوالمة طوباس مخيم الفارعة

محمد رضا عبد صعيدي رام الله والبيرة بيتونيا

مقدام إبراهيم عبد الرؤوف جبر قلقيلية قلقيلية

محمد أحمد سالم الخطيب بيت لحم دار صلاح

ناصر عزيز محمد دار صلاح بيت لحم بيت لحم

نايف أحمد سالم عبيات بيت لحم العبيات

خليل يوسف محمد شلو رام الله والبيرة عين عريك

كمال جميل محمود أبو شنب طولكرم طولكرم

ناهض فرج جدوع الأقرع رام الله والبيرة مخيم الأمعري

حسام محمد علي مطر القدس جبل المكبر

سهيل محمد يوسف شقيرات القدس جبل المكبر

ضياء أحمد علي مطر القدس جبل المكبر

مروان إبراهيم محمد عبد العزيز دير البلح مخيم البريج

عبد الله عبد اللطيف علي برهم قلقيلية كفر قدوم

ظافر أحمد عمر برهم قلقيلية كفر قدوم

جعفر حمدي عبد السميع الزعتري الخليل الخليل

محمد سالم عبد البدن بيت لحم تقوع

طيون عبد الهادي خليل طيون قلقيلية حجة

محمد عارف رشيد عودة جنين سيلة الحارثية

محمد راجح فهد الخالدي جنين عرانة

أحمد واصف صدقي أبو حناني جنين عرانة

محمود يوسف نمر خطيب جنين الخلجان

إياد حسن حسين فطافطة الخليل ترقوميا

محمد أحمد كامل زكارنة جنين قباطية

ياسر إبراهيم محمد حطاب رام الله والبيرة مخيم الجلزون

سلام أسعد محمد زغل طولكرم شويكة

عبد السلام عبد الله أحمد اعمر قلقيلية بيت أمين

نضال عبد الله أحمد اعمر قلقيلية بيت أمين

حسين شريف حسين غوادرة جنين بير الباشا

ماهر حمدي زهير رشدي الهشلمون الخليل الخليل

محمد حسني حسن أبو شاهين القدس قلنديا

محمد عبد الباسط عودة حروب الخليل دير سامت

مراد بدر عبد الله دعيس الخليل يطا

سعدي علي سعدي أبو حماد القدس العيزرية

سامر محمود داود الحلبية القدس أبو ديس

أيمن حسن محمد كرد القدس كفر عقب

محمد رضوان مصطفى دراغمة أريحا الجفتلك

محمد زياد محمد أبو الرب جنين قباطية

أحمد جمال أحمد قنبع جنين مخيم جنين

نور الدين ثائر أحمد شناوي جنين جنين

معز أحمد قاسم حج علي نابلس جماعين

قاسم عارف خليل العصافرة الخليل بيت كاحل

يوسف سعيد عطية زهور الخليل بيت كاحل

قصي إسحق محمد أبو حتة الخليل الخليل

عمر موفق شحادة عيد القدس مخيم قلنديا

وليد خالد محمد منصور جنين ميثلون

أنس عاكف جميل اشتية نابلس سالم

أحمد مهند محمد سياجات طوباس طوباس

حجازي علي حسن القواسمة الخليل الخليل

محمد راجح محمد حروب الخليل دير سامت

محمد عدنان حسني أبو الحسن جنين مخيم جنين

بسام محمد أحمد غنيمات الخليل صوريف

محمد علاء محمد بني عودة طوباس طمون

خالد محمد أحمد صباح القدس صور باهر

سفيان عمر موسى عجلوني القدس واد الجوز

نذير مرزوق رشيد دار أحمد رام الله والبيرة عبوين

علاء الدين عمر محمد زكارنة جنين قباطية

نصر الدين بلال محمد شحادة نابلس نابلس

سلمان أحمد عزات عمران نابلس دير الحطب

محمد رجب حسن أبو قطيش القدس عناتا

علي قاصد الحج جمعة حامد رام الله والبيرة سلواد

محمد عبد الفتاح حسين خروشة نابلس مخيم عسكر

يوسف إبراهيم يوسف بني جامع نابلس عقربا

محمود يوسف أحمد أبو داود الخليل الخليل

زيد شاكر عبد الرحمن الجنيدي الخليل الخليل

شادي طلعت عواد بلاونة طولكرم مخيم طولكرم

باسل عبد الكريم نصار أبو تمام طولكرم طولكرم

حمزة محمد مصطفى سلامة طولكرم طولكرم

علام إبراهيم محمد الراعي نابلس نابلس

حمد الله فايق حسن علي نابلس جماعين

سعيد محمد سعيد بشارات طوباس طمون

طارق أحمد عبد الكريم حساين قلقيلية قلقيلية

عمر أحمد أيوب عصيدة نابلس تل

محمود علي حسن قواسمة الخليل الخليل

منصور عاطف خضر ريان سلفيت قراوة بني حسان

نادر رضوان عبد الحكيم أبو تركي الخليل الخليل

محمد مأمون محمد محيسن القدس العيسوية

جمال محمود عبد الرحمن داغر رام الله والبيرة مزارع النوباني

أحمد حسين أحمد عواد طولكرم مخيم طولكرم

هاشم سعد سعيد منى نابلس نابلس

بسام محمد نجيب راجي بسطامي نابلس نابلس

محمد سعيد أحمد أبو شلباية طولكرم مخيم نور شمس

عبد الرحمن محمد عبد رشدان نابلس عينبوس

لطفي منيب علي رشدان نابلس عينبوس

رائد عبد الغني سليمان كنعان نابلس زيتا جماعين

فيصل محمود عبد الله خليفة طولكرم مخيم نور شمس

مصعب محمد عبد الكريم قوزح طولكرم ذنابة

محمد حسين عبد العزيز أبو حديد الخليل