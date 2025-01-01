بدء عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والاسرائيليين ضمن المرحلة الاولى من اتفاق "انهاء الحرب"

القدس المحتلة/سما/

بدأت ، صباح اليوم الاثنين، مراسم عملية تبادل الأسرى في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

وتوجهت سيارات الصليب الأحمر الدولي إلى سجن عوفر تمهيدا لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل.

كما بدأت استعدادات مكثفة في محيط السجن، شملت تنظيم نقاط الاستلام والتأكد من الإجراءات الأمنية واللوجستية، لضمان نقل الأسرى بأمان إلى نقاط التسليم المتفق عليها.

ودخلت سيارات من الصليب الأحمر إلى قطاع غزة، استعدادا لتسلم عدد من الأسرى الإسرائيليين ضمن صفقة تبادل الأسرى، المقرر تنفيذها خلال الساعات القادمة.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق سراح 20 أسيرا إسرائيليا من قطاع غزة على دفعتين متتاليتين، تبدأ الأولى من منطقة "نتساريم" عند الساعة الثامنة صباحا، تليها دفعة ثانية من خانيونس ومخيمات الوسطى في العاشرة صباحا.

وأظهرت مشاهد وجود سيارة للصليب الأحمر في غزة، وحولها عدد من جنود المقاومة الفلسطينية.

ومن المقرر إجراء عملية تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، تطلق من خلالها كتائب القسام، نحو 20 أسيرا إسرائيليا مقابل 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالمؤبد و1700 فلسطيني من غزة اعتقلوا بعد بدء حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأعلنت حركة حماس اليوم أسماء 20 أسيرا إسرائيليا من الأحياء من المقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل وهم:

1- بار أبراهام كوبرشتاين

2- أفيتار دافيد

3- يوسف حاييم أوحانا

4- سيغيف كالفون

5- أفيناتان أور

6- إلكانا بوحبوط

7- ماكسيم هيركين

8- نمرود كوهين

9- متان تسنغاوكر

10- دافيد كونيو

11- إيتان هورن

12- متان أنغريست

13- إيتان مور

14- غالي بيرمان

15- زيف بيرمان

16- عمري ميران

17- ألون أوهل

18- غاي جلبوع-دلال

19- روم براسلافسكي

20- أريئيل كونيو