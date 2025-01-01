  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي حتى نهاية الأسبوع

الإثنين 13 أكتوبر 2025 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي حتى نهاية الأسبوع



غزة/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائمًا جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الثلاثاء، غائمًا جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الخميس المقبل، غائمًا جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

تصريحات صادمة لوزير المالية الإسرائيلي : أخرنا ارسال القوات لمواجهة حماس في الـ 7 من اكتوبر لعدة ساعات

القناة 12 العبرية : مقاتلو القسام يضيقون الخناق على مواقع الجيش الاسرائيلي بغزة

الرئاسة المصرية تعلن قائمة الدول والمسؤولين المشاركين في قمة شرم الشيخ

رام الله : الشرطة الخاصة الفلسطينية ستدير معبر رفح

كاتس: التحدي الكبير سيكون تدمير جميع أنفاق غزة عبر آلية دولية تقودها الولايات المتحدة

مصدر سعودي : لن يكون هناك تطبيع مع اسرائيل دون حل الدولتين

البيت الأبيض ينشر جدول زيارة ترامب لإسرائيل ومصر وموعد القاء خطابه امام الكنيست

الأخبار الرئيسية

بدء عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والاسرائيليين ضمن المرحلة الاولى من اتفاق "انهاء الحرب"

قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم

كتائب القسام تنشر قائمة بأسماء 20 أسيرًا إسرائيليا ستفرج عنهم اليوم

قطر: مفاوضات الملفات الصعبة بين حماس وإسرائيل تم تأجيلها لبعد المرحلة الاولى

نتنياهو: الحرب لم تنته والأعداء يحاولون التعافي مجدداً..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية