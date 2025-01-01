ترمب: الحرب انتهت ولن تعود مرة اخرى ومنحنا حماس الاذن للعمل في غزة

وكالات / سما/

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا على هامش طائرته في طريقه الى اسرائيل وإلقاء خطابه في الكنيست.

سُئل ترامب عن سبب الترحيب به في تجمع حاشد بساحة "هاتوفيم" في تل أبيب مساء السبت، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوبل بصيحات استهجان. أجاب: "لا أعرف، لكن الجميع سعداء بهذا الاتفاق".

وأوضح ترامب أن علاقته بنتنياهو جيدة: "رشحني لجائزة نوبل. كانت لديّ خلافات معه بشأن غزة، لكن سرعان ما حُلّت"

أُبلغ الرئيس الأمريكي أيضًا أن نتنياهو لم يُعلن بعد انتهاء الحرب في غزة. فأجاب الصحفيين بحزم: "انتهت الحرب في غزة! هل فهمتم؟ لقد انتهت".

وأضاف: "سيصمد وقف إطلاق النار، لقد سئم الناس منه". وأشاد بالقطريين قائلًا: "لقد ساعدونا كثيرًا في هذا الاتفاق. حان الوقت لتُنسب الفضل لقطر".

أشار الرئيس إلى اليوم التالي في القطاع قائلاً: "سيستغرق إعادة إعمار غزة وقتًا، لكن في النهاية سيبدو الوضع جيدًا جدًا. سنُنشئ سريعًا حكومة جديدة في غزة. الجميع يريد الانضمام إلى مجلس سلام غزة. أنا معجب بتوني بلير، لكنني أريد التأكد من أنه مقبول لدى الجميع. لقد تلقيت ضمانات عديدة بتنفيذ الاتفاق - لا أعتقد أن أحدًا يريد أن يخيب ظني".

سُئل ترامب عن إعادة نشر حماس لقواتها الأمنية، فقال: "لقد منحنا حماس الإذن بالعمل في غزة مؤقتًا. نريدهم أن يتأكدوا من عدم وجود جرائم وأن كل شيء آمن، وأعتقد أن الأمور ستكون على ما يرام". وأخيرًا، صرّح بأنه مستعد لزيارة غزة: "أود أن أفعل ذلك، ستحدث معجزة هناك خلال العقود القليلة القادمة".

من المتوقع أن يصل الرئيس إلى إسرائيل صباح اليوم، بالتزامن مع إطلاق سراح رهائن حماس الأحياء. ومن المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء نتنياهو وعائلاتهم، ويلقي كلمة في الجلسة العامة للكنيست. بعد ذلك، سيغادر مطار بن غوريون لحضور قمة إقليمية وتوقيع الاتفاق في شرم الشيخ.