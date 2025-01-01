  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كتائب القسام تنشر قائمة بأسماء 20 أسيرًا إسرائيليا ستفرج عنهم اليوم

الإثنين 13 أكتوبر 2025 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام تنشر قائمة بأسماء 20 أسيرًا إسرائيليا ستفرج عنهم اليوم



غزة /سما/

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، صباح اليوم الإثنين، أنها قررت، في إطار صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى، الإفراج عن عشرين أسيرًا إسرائيليًا من الأحياء، وأعلنت أسماءهم على النحو التالي:

من بين المفرج عنهم الأسير بار أبراهام كوبرشتاين، إضافة إلى الأسير أفيتار دافيد، ويوسف حاييم أوحانا، وكذلك سيغيف كالفون، وأفيناتان أور، وإلكانا بوحبوط، وماكسيم هيركين.

كما شملت القائمة كلاً من نمرود كوهين، ومتان تسنغاوكر، ودافيد كونيو، إلى جانب إيتان هورن، ومتان أنغريست، وإيتان مور، وغالي بيرمان، وزيف بيرمان.

ومن بين الأسماء أيضًا: عمري ميران، وألون أوهل، وغاي جلبوع-دلال، وروم براسلافسكي، إضافة إلى أريئيل كونيو.

وأكدت الكتائب أن هذه الدفعة تأتي ضمن بنود صفقة التبادل الجارية حاليًا، دون أن تقدم تفاصيل إضافية حول توقيت أو آلية الإفراج.

اسماء الاسرى 
1- بار أبراهام كوبرشتاين 
2- أفيتار دافيد 
3- يوسف حاييم أوحانا 
4- سيغيف كالفون 
5- أفيناتان أور 
6- إلكانا بوحبوط 
7- ماكسيم هيركين 
8- نمرود كوهين 
9- متان تسنغاوكر 
10- دافيد كونيو 
11- إيتان هورن 
12- متان أنغريست 
13- إيتان مور 
14- غالي بيرمان 
15- زيف بيرمان 
16- عمري ميران 
17- ألون أوهل 
18- غاي جلبوع-دلال 
19- روم براسلافسكي 
20- أريئيل كونيو

الأكثر قراءة اليوم

تصريحات صادمة لوزير المالية الإسرائيلي : أخرنا ارسال القوات لمواجهة حماس في الـ 7 من اكتوبر لعدة ساعات

القناة 12 العبرية : مقاتلو القسام يضيقون الخناق على مواقع الجيش الاسرائيلي بغزة

الرئاسة المصرية تعلن قائمة الدول والمسؤولين المشاركين في قمة شرم الشيخ

رام الله : الشرطة الخاصة الفلسطينية ستدير معبر رفح

كاتس: التحدي الكبير سيكون تدمير جميع أنفاق غزة عبر آلية دولية تقودها الولايات المتحدة

مصدر سعودي : لن يكون هناك تطبيع مع اسرائيل دون حل الدولتين

البيت الأبيض ينشر جدول زيارة ترامب لإسرائيل ومصر وموعد القاء خطابه امام الكنيست

الأخبار الرئيسية

بدء عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والاسرائيليين ضمن المرحلة الاولى من اتفاق "انهاء الحرب"

قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم

قطر: مفاوضات الملفات الصعبة بين حماس وإسرائيل تم تأجيلها لبعد المرحلة الاولى

نتنياهو: الحرب لم تنته والأعداء يحاولون التعافي مجدداً..

الرئيس عباس يشارك في قمة شرم الشيخ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية