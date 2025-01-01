  1. الرئيسية
الرئيس عباس يشارك في قمة شرم الشيخ

الأحد 12 أكتوبر 2025 11:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يشارك في قمة شرم الشيخ



رام الله/سما/

يشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة شرم الشيخ غدًا.

ومن المتوقع أن تبدأ غدًا القمة، برئاسة الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس المصري السيسي.
وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع مشاركة من الدول الأوروبية: المستشار الألماني فريدريش ميرز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مالوني، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس (الذي من المتوقع أن يصل إلى إسرائيل يوم الأربعاء)، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وسيشارك أيضًا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ونائب وزير الخارجية الهندي كيرتي فاردان سينغ.

ومن المتوقع أيضًا مشاركة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا، ولكن لم يُعلن عن مستوى هذه المشاركة بعد.

وبالإضافة إلى هذه الدول، تمت دعوة دول أخرى، من بينها إيران، التي أعلنت أنها لن تشارك.

في واقع الأمر، ورغم أن المؤتمر من المتوقع أن يتعامل رسمياً مع إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب والشرق الأوسط ككل، فإن إسرائيل لم تُدعَ للمشاركة فيه حتى الآن، كما لم تُدعَ حماس أيضاً.

وأعلنت الرئاسة المصرية أنها ستُعقد قمة دولية في شرم الشيخ تحت اسم "قمة السلام".

سيرأس القمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى جانب الرئيس دونالد ترامب، وسيشارك فيها قادة من 20 دولة.

وجاء في البيان: "تهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي". ولن تشارك إسرائيل في القمة.

وأُعلن أن توقيع خطة السلام في الشرق الأوسط، وفي إطارها قمة القادة التي ينظمها الرئيس دونالد ترامب، ستتم يوم الاثنين المقبل من الساعة 2:30 إلى 4:25 مساء بتوقيت فلسطين، في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ.

