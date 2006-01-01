  1. الرئيسية
الرئاسة المصرية تعلن قائمة الدول والمسؤولين المشاركين في قمة شرم الشيخ

الأحد 12 أكتوبر 2025 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة /سما/

في إطار التحضيرات الجارية لقمة شرم الشيخ للسلام بشأن غزة، التي تُعقد في مدينة شرم الشيخ غدا، أعلنت الرئاسة المصرية قائمة الدول والمسؤولين الذين أكدوا مشاركتهم في هذه القمة التاريخية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في قضايا السلام والاستقرار العالمي.

وأوضحت الرئاسة المصرية، أن الدول التي أكدت مشاركتها في القمة؛ مصر والولايات المتحدة الأمريكية والأردن وتركيا وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة وباكستان والهند والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقبرص واليونان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وأذربيجان وإسبانيا وأرمينيا والمجر، موضحة أن المسؤولين الذين أكدوا المشاركة هم سكرتير عام الأمم المتحدة، وأمين عام جامعة الدول العربية ورئيس المجلس الأوروبي.

وتُعقد القمة في مستوى عالٍ يشمل ملوك، رؤساء دول، نائب رئيس دولة، رؤساء وزراء، ووزراء، مما يعكس الاهتمام البالغ والتفاعل الدولي الواسع مع القمة.

