حماس: الاتصالات مستمرة حول اسماء الاسرى الفلسطينيين والحركة تصر على 7 اسماء لقادة فلسطينيين في سجون اسرائيل

غزة/سما/

قال مصدر قيادي في حركة حماس ان اتصالات مكثفة تجري مع الوسطاء لتحسين قوائم الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم مشيرا إلى ان الحركة تصر على الافراج عن سبعة من قيادات الاسرى..

واضاف ان الوسطاء ما زالوا يعملون للتوصل إلى تسوية نهائية بشأن قوائم الأسرى رغم رفض الاحتلال.

وقال ان فصائل المقاومة جددت التزامها بالإفراج عن أسرى الاحتلال وفق الإطار الزمني المتفق عليه.

واكد ان المقاومة أنهت إحصاء الأسرى الأحياء وتوزيعهم على نقاط داخل قطاع غزة تحضيرًا للتسليم.

وتابع وفدا المقاومة والصليب الأحمر سيلتقيان الليلة للاتفاق على آلية تسليم أسرى الاحتلال.

واكد ان عملية تسليم أسرى الاحتلال ستتم عبر 3 محاور مختلفة في قطاع غزة.