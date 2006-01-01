الشبكة : 1.5 مليون من أهالي غزة فقدوا منازلهم

غزة /سما/

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أمجد الشوا، إن ما بين 300 إلى 400 ألف فلسطيني تمكنوا خلال الأيام الأخيرة من العودة إلى مناطقهم في مدينة غزة وشمال القطاع، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأوضح الشوا "أن نحو مليون ونصف المليون فلسطيني فقدوا منازلهم خلال عامين ويومين من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة"، مشيرا إلى أن الكارثة الإنسانية التي خلّفها العدوان غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

وأضاف أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 60 مليون طن من الركام المتناثر في أنحاء القطاع، في وقت دمرت فيه منازل أكثر من 80% من السكان، ما يجعل عملية إعادة الإعمار واحدة من أكبر التحديات التي تواجه غزة في المرحلة المقبلة.

وأكد الشوا أن عودة الأهالي إلى مناطقهم تجري وسط ظروف معيشية قاسية، وافتقار شبه كامل للبنية التحتية والخدمات الأساسية، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لإطلاق خطة إنقاذ شاملة للقطاع المنكوب.