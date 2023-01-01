  1. الرئيسية
مستعمرون يقتحمون "الأقصى"

الأحد 12 أكتوبر 2025 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

اقتحم مستعمرون منذ صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في رابع أيام عيد "العرش" اليهودي.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين اقتحموا على شكل مجموعات ساحة البراق الملاصقة للمسجد الأقصى، وبابي القطانين وحطة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ونظموا جولات استفزازية، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية، وحملوا القرابين النباتية.

وكانت قوات الاحتلال شددت من قيودها، ونصبت الحواجز في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستعمرين.

