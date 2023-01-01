  1. الرئيسية
مستعمرون يقطعون 150 شجرة زيتون في المغير شرق رام الله

الأحد 12 أكتوبر 2025 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستعمرون يقطعون 150 شجرة زيتون في المغير شرق رام الله



رام الله/سما/

قطع مستعمرون، اليوم الأحد، عشرات أشجار الزيتون في قرية المغير شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستعمرين داهموا منطقة "سهل مرج سيع" غرب المغير والملاصقة لأراضي قرية أبو فلاح المجاورة، وقطعوا 150 شجرة زيتون مع بدء موسم، قبل أن ينسحبوا من المكان.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، قام مستعمرون برعي أغنامهم في أراضي المواطنين في البلدة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن المستعمرين نفذوا خلال شهر تموز/ يوليو الماضي 232 عملية تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببت في اقتلاع وتخريب وتسميم 2844 شجرة منها 2647 من أشجار الزيتون.

