الأحد 12 أكتوبر 2025 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نصف مليون عادوا لمدينة غزة ومواصلة انتشال عشرات جثامين الشهداء



غزة /سما/

شهدت الـ24 ساعة الماضية هدوءً حذرا في معظم مناطق قطاع غزة دون تسجيل اي غارة جوية في المدن والمخيمات الفلسطينية.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى 125 شهيدا منذ فجر السبت في قطاع غزة بينهم شهيد برصاص الاحتلال شرق خان يونس وثلاثة متأثرين بجراحهم ومعظمهم جرى انتشالهم بعد تراجع الدبابات.

غزة والشمال

وتمكن المسعفون ورجال الدفاع المدني من انتشال 73 شهيدا من احياء مدينة غزة.

وعاد ربع مليون إضافي من النازحين لمدينة غزة ليرتفع العدد منذ وقف إطلاق النار إلى نصف مليون.

وكشف تراجع الدبابات عن دمار هائل في الأحياء الشمالية لمدينة غزة.
وسط القطاع

وانتشل المسعفون جثامين 21 مواطنا من محور نتساريم شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

جنوب قطاع غزة
واستشهد مواطن شرق بلدة القرارة برصاص طائرة كواد كابتر عندما توجه لتفقد منزله.

وانتشل المسعفون جثامين 31 مواطنا من احياء خان يونس التي عاد اليها النازحون.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 161 مواطنا، منهم 116 انتشال و72 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67682 شهيدًا و170033 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وتم اضافة 320 شهيدا للإحصائية التراكمية من الشهداء بعد اكتمال بياناتهم.

