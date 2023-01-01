  1. الرئيسية
حماس: إطلاق سراح الاسرى الاسرائيليين في قطاع غزة سيبدأ صباح الاثنين

الأحد 12 أكتوبر 2025 07:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

قالت حركة حماس أنها ستطلق سراح الاسرى الإسرائيليين العشرين الإحياء صباح الاثنين .

وأكد ذلك مسؤول كبير في الحركة لوكالة فرانس برس الفرنسية. " عملية إطلاق سراح الرهائن ستبدأ صباح الاثنين".

وبحسب تقارير عربية، من المتوقع إطلاق سراح الاسرى الإسرائيليين الأحياء بحلول الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين.

وسيتم إطلاق سراحهم دون مراسم علنية أو إعلامية. ومن المتوقع أن يزور وفد مصري، برفقة الصليب الأحمر، سجني عوفر والنقب للتحقق من هوية الإسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وفقًا لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، فإن عودة الرهائن يوم الاثنين ليست محاولة من حماس لكسب الوقت، بل هي تحضير حقيقي من جانب الحركة لا سيما في سياق العثور على الاسرى القتلى.

وأوضح المسؤول نفسه أن هذه عملية "واسعة النطاق" في ظل غموض كبير. وحسب قوله، ليست جميع الجداول الزمنية واضحة لإسرائيل. وتشير التقديرات إلى أن تل أبيب كانت تعلم بموعد إطلاق سراح الرهائن قبل ساعات قليلة فقط من عودتهم الفعلية.

وفقًا لأحد السيناريوهات المطروحة، سيغادر الاسرى الإسرائيليين من عدة نقاط في آنٍ واحد. مع ذلك، من الممكن أن يصل جميعهم إلى نقطة الالتقاء نفسها، وهو ما يتوافق مع اتفاق الطرفين على استقبال جميع الرهائن دفعةً واحدة .

الصليب الأحمر، الذي أجرى رئيس وفده اتصالاً تنسيقياً مساء اليوم مع منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، يستعد للوصول إلى نقطة الالتقاء بست إلى ثماني سيارات لنقل الاسرى الإسرائيليين من حماس. كما ستصل سيارة إسعاف إلى نقطة الالتقاء، في حال احتاج رهينة أو أكثر إلى علاج طارئ ريثما يصلون للجيش الإسرائيلي. بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

