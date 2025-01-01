مسؤول في حماس : لن نحضر حفل توقيع اتفاق السلام مع غزة

غزة / سما/

أكد مسؤول في حركة حماس لوكالة فرانس برس، مساء اليوم السبت، أن الحركة لن تشارك في التوقيع الرسمي على اتفاق السلام في غزة في مصر.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران في مقابلة صحفية: "مسألة التوقيع الرسمي لن نتدخل فيها"، مضيفا أن حماس "تحركت بشكل أساسي من خلال وسطاء قطريين ومصريين" خلال محادثات وقف إطلاق النار في مصر.

واعتبر بدران أن الحديث عن مغادرة قادة الحركة لقطاع غزة بموجب اقتراح تضمنته خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هو "عبث وهراء".

وقال: "الحديث عن إخراج الفلسطيني، سواء من حماس أو غيره، من أرضه (هو) حديث عبث وهراء، ولا يمكن أن يوافق عليه أي فلسطيني".

وحذر من أن حماس سترد على "أي عدوان إسرائيلي" في حال استؤنفت الحرب.

وفيما يخص مسار المفاوضات، أشار المسؤول إلى أن المرحلة المقبلة من التفاوض مع إسرائيل ستكون "أكثر صعوبة وتعقيدا".