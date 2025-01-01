الكشف عن البنود السرية في اتفاق وقف الحرب على غزة ...

سما / وكالات /

حصلت "سما" على البنود السرية الملحقة باتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، المعروف باتفاق "ترامب"، وفيما يلي أبرز هذه البنود:

يشمل الاتفاق المعلن عدة محاور أساسية، أبرزها: إيقاف القتال، ومراحل تبادل الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية، وإجراءات متابعة التنفيذ.

في المقابل، هناك "ملحقات سرية" أو بنود غير منشورة، تتعلق بآليات طوارئ أو شروط يمكن تفعيلها في حالات محددة.

إيقاف القتال وموعد السريان: الإعلان الرسمي يحدد إطارا لوقف إطلاق النار أو تهدئة مع مراحل تنفيذية للإنسانية وتبادل أسرى، بعض الإعلام يزعم أن هناك ملحقات تحدد آليات مشددة لتفعيل أو إلغاء التهدئة وفق شروط غير منشورة.

تبادل الأسرى، النص الرسمي يشير إلى مراحل وأطر عامة تشمل قوائم وجداول زمنية، بينما تفيد بعض المصادر بأن الملحق السري قد يحتوي على بنود تسمح بفرض عقوبات أو القيام بعمليات محدودة إذا لم تُستكمل القوائم أو الإفراجات في المهل المحددة.

آليات الطوارئ واستئناف العمليات، تركز الوثائق الرسمية على الالتزامات المتبادلة والإجراءات التنفيذية المعلنة، فيما يشير بعض المحللين إلى وجود آليات داخل الملحقات السرية قد تسمح بتحركات عسكرية محدودة في حال وقوع "انتهاك خطير" للاتفاق.

المساعدات الإنسانية، يوضح الاتفاق المعلن دخول 600 شاحنة يوميا عبر الأمم المتحدة ومنظمات معتمدة، لكن هناك مزاعم عن تسهيلات إضافية للمرور الداخلي للشاحنات، أو إشراف خاص لم يُكشف عنه تفصيليا.

الخرائط ونقاط السيطرة، تتضمن الوثائق الرسمية ملاحق جزئية وآليات تنفيذية محدودة، بينما تُشير تقارير أخرى إلى وجود ملحقات أو خرائط لم تُنشر بالكامل تحتوي على شروط تشغيلية أو نقاط سيطرة لم تُعرض للعامة.

وحول موضوع البنود السرية، أكدت الجهات الرسمية أن البنود الأساسية معلنة وأن تنفيذها مرتبط بالوسائل والوسطاء، فيما نفت حركة حماس وجود أي بنود سرية تُستخدم ذريعة للانتهاك، وأشارت بعض الوسائل الإعلامية إلى نفي رسمي مباشر من قبلها.

ويعتبر وجود "ملاحق تنفيذية" أو رسائل جانبية غير منشورة أمر شائع في الاتفاقات الحساسة، لكن إثبات وجود بند سرّي محدد يتطلب الوصول إلى نص الملحق أو تسريب موثوق أو إعلان رسمي.

ويعكس وجود هذه البنود التوازن بين ما هو معلن رسميا وما يُتداول كملحقات سرية، ونقاط الغموض والفجوات المعلوماتية حول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع غزة.