ماكرون يزور مصر الاثنين لدعم اتفاق السلام في غزة

السبت 11 أكتوبر 2025 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
باريس/سما/

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم السبت، أنه سيتوجه إلى مصر يوم الاثنين "لدعم اتفاق السلام في غزة".

وأكد دعم فرنسا لحل الدولتين، وقال إنه سيناقش الخطوات التالية لتنفيذ "خطة السلام" خلال زيارته لمصر.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، أن ماكرون سيؤكد خلال الزيارة موقف باريس الداعم لحل الدولتين ولتحقيق الاستقرار في المنطقة على المدى الطويل، مشيرة إلى أنه سيناقش مع الشركاء الإقليميين الخطوات التالية المتعلقة بتنفيذ الخطة وآليات تعزيز السلام في القطاع والمنطقة.

في هذا السياق تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الاتفاق الذي تم التوصل إليه بمدينة شرم الشيخ بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، حيث أعرب الرئيس القبرصي عن ترحيب بلاده الكامل بهذا الاتفاق، مؤكدا دعم قبرص لتنفيذه، ومشيدا بالدور الحيوي الذي اضطلعت به مصر، وبالجهود الشخصية للرئيس السيسى في تيسير التوصل إليه.

