مصر وأميركا تبحثان التحضيرات لقمة غزة في شرم الشيخ

السبت 11 أكتوبر 2025 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

استعرض كبار الدبلوماسيين في الولايات المتحدة ومصر الاستعدادات للقمة في شرم الشيخ، التي ستجمع رئيسي البلدين مع زعماء آخرين لمناقشة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان مساء اليوم السبت، إن من المتوقع أن يرأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي القمة، دون الإشارة إلى موعد انعقادها.

وفي اتصال هاتفي، ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأميركي ماركو روبيو ترتيبات "قمة شرم الشيخ التى ستعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس دونالد ترامب".

وقالت الخارجية المصرية في بيان السبت إن عبد العاطي وروبيو بحثا الجمعة "المشاركات الدولية في قمة شرم الشيخ" بدون الإشارة إلى موعد محدد لها.

ويشارك في القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وعلمت وكالة فرانس برس أن من المشاركين أيضا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون سيبحث خلال الزيارة "مع شركائه المراحل المقبلة لتنفيذ خطة السلام"، من دون أن توضح ما إذا كان سيلتقي نظيره الأميركي الذي سيتوجه بدوره إلى مصر.

وبحسب بيان الخارجية المصرية، ناقش عبد العاطي وروبيو "ترتيبات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق" بين إسرائيل وحماس، والتي تشمل تبادل الرهائن والمعتقلين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد عامين من الحرب المدمرة.

