ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 67,682 شهيدا و170,033 مصابا

السبت 11 أكتوبر 2025 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 67,682 شهيدا و170,033 مصابا



غزة/سما/

 أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 67,682 شهيدا و170,033 مصابا، منذ الســــابع من تشـــرين الأول/ أكتوبر عام 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن 151 شهيدا (منهم 116 انتشال) و72 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,615 شهيدا وأكثر من 19,177 إصابة.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس 2025 حتى اليوم 13,598 شهيدا و57,849 مصابا.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية 463 شهيدا من بينهم 157 طفلا، ومنذ إعلان منظمة "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" (IPC) عن المجاعة في غزة سجلت 185 حالة وفاة من بينهم 42 طفلا.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق حيز التنفيذ أمس الجمعة، بعد أن أقرت حكومة الاحتلال الاتفاق في وقت متأخر ليلة الجمعة.

