اتفاق غزة سيصمد ..ترامب يصف قادة حماس "بالاقوياء والأذكياء جدًا"

واشنطن / وكالات /

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قادة حركة حماس بأنهم "مفاوضون جيدون، أقوياء جدًا وذكياء"، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ورداً على سؤال للصحفيين حول الضمانات المقدمة لحماس لضمان عدم استئناف إسرائيل القصف بعد استعادة الأسرى، قال ترامب: “تحدثت بلهجة قوية، فالعالم هناك قوي، وهم أناس أقوياء جدًا وأذكياء ومفاوضون جيدون”، مضيفًا: “لديهم أمور كثيرة، وإذا استغلوها فسيكونون ناجحين جدًا”.

وأكد ترامب أن قادة حماس كانوا يدركون أن أي انتقام سيكون هائلاً وغير محتمل، ولن يرغبوا فيه، مشددًا على أن الاتفاق سيصمد لأن الطرفين متعبان من القتال، كما لفت إلى أن إعادة إعمار غزة ستتم بمساعدة دول غنية في المنطقة، دون ذكرها.

وكان ترامب قد أعلن الخميس توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ برعاية تركيا ومصر وقطر وبإشراف أمريكي.

وبموجب الاتفاق، ستطلق إسرائيل 250 أسيرًا فلسطينيًا محكومًا بالسجن المؤبد، إضافة إلى نحو 1700 آخرين اعتقلتهم تل أبيب من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.