حماس: إسرائيل ترفض الإفراج عن طبيبين ضمن الاتفاق

السبت 11 أكتوبر 2025 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: إسرائيل ترفض الإفراج عن طبيبين ضمن الاتفاق



غزة /سما/

صرح مصدر في حماس بأن إسرائيل رفضت الإفراج عن طبيبين فلسطينيين، الدكتور حسام أبو صفية والدكتور مروان الهمص، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفقًا للتقرير، فإن الطبيبين هما الدكتور حسام أبو صفية ، طبيب الأطفال الفلسطيني الذي اعتقله جيش الدفاع الإسرائيلي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والدكتور مروان الهمص ، مدير المستشفيات الميدانية في غزة، الذي اعتقل في يوليو/تموز.

للتذكير، بموجب الاتفاق، يُطلب من حماس إطلاق سراح 48 اسيرا إسرائيليا متبقين في قطاع غزة - يُعتقد أن 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة - بينما تعهدت إسرائيل بالإفراج عن 250 أسيرًا فلسطينيًا محكومين بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 معتقل من غزة اعتُقلوا بعد كتوبر 2023. مع ذلك، لم يُدرج الطبيبان المذكوران في القائمة، ويؤكد مصدر في حماس أن إسرائيل تعارض إطلاق سراحهما لأسباب أمنية.

وفقًا لشبكة CNN، عمل أبو صفية طبيب أطفال في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة. ووفقًا لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان - إسرائيل (PHRI)، فقد اعتُقل خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى في ديسمبر الماضي، بعد أن أغلقته القوات.

