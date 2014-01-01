  1. الرئيسية
رئيس بلدية خانيونس : 85% من المحافظة مدمرة

السبت 11 أكتوبر 2025 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس بلدية خانيونس : 85% من المحافظة مدمرة



غزة / سما/

قال رئيس بلدية خان يونس علاء البطة، إن 85% من أرجاء المحافظة مدمر جراء العدوان الإسرائيلي الذي دام عامين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن العدوان خلف 400 ألف طن ركام يجب إزالتها من شوارع المدينة، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لآليات حديثة للتعامل مع الركام.

وأشار إلى أن هناك 300 كيلومتر من شبكات المياه في المدينة مدمر، بجانب دمار هائل طال 75% من شبكة الصرف الصحي.

ونوه بأن هناك حاجة للتعامل مع أكثر من 350 ألف طن من النفايات في المدينة، مشيرًا إلى أن هناك تسع فرق تعمل على فتح الطرق ونحتاج إلى وقود الديزل لإنجاز المهمة.

ولفت رئيس البلدية، إلى الحاجة لمولدات كهرباء لاستبدال المولدات المدمرة والمتهالكة.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ومع عودة النازحين في غزة إلى مناطقهم، وبدء انسحاب قوات الاحتلال، تكشَّف حجم الدمار غير المسبوق في البنية التحتية والمنازل السكنية.

