سلطة النقد: إعادة افتتاح عدد من فروع البنوك العاملة في غزة اعتبارا من الأسبوع المقبل

القدس المحتلة / سما/

أعلنت سلطة النقد، اليوم السبت، إعادة افتتاح عدد من فروع البنوك العاملة في قطاع غزة، وذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل، وفق الجدول الزمني والإجراءات الفنية المعتمدة.

وأوضحت سلطة النقد، في بيان، أنه حرصاً على تلبية الاحتياجات المالية والمصرفية المتزايدة لأهلنا في القطاع، وفي ظل التعطيل القسري للنظام المصرفي الذي استمر لما يقارب العامين نتيجة العدوان المستمر على شعبنا، نعلن إعادة افتتاح عدد من فروع البنوك، وهي: البنك العربي/ فرع الرمال، وبنك القدس، وبنك فلسطين (فرع الرمال - غزة، فرع النصيرات، فرع دير البلح، وفرع غزة)

واستدركت أن بنك الإسكان وبنك القاهرة عمان سيبقيان مغلقين مؤقتاً حتى استكمال الترتيبات الفنية والإجرائية اللازمة.

وأوضحت أنه سيتم خلال هذه المرحلة توفير السيولة النقدية بكافة العملات الرئيسية: الشيقل الإسرائيلي، والدينار الأردني، والدولار الأميركي.

واشارت إلى إمكانية إجراء كافة المعاملات البنكية والمصرفية، بما يشمل السحب والإيداع، تحويل الأموال، وتسوية المدفوعات، بما يضمن استعادة الحياة الاقتصادية تدريجياً، وتلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات على حد سواء.

وأكدت أنها ستواصل الجهود لضمان استقرار النظام المصرفي، وتعزيز صموده في مواجهة التحديات.