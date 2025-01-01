الاحتلال يحتجز جثامين 735 شهيدًا بينهم 67 طفلا..

رام الله/سما/

أفادت "الحملة الوطنية" لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، بأن إسرائيل تواصل احتجاز 735 جثمانًا فلسطينيًا، بينهم 67 طفلاً.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 735 شهيدًا، من بينهم 256 في مقابر الأرقام".

ومقابر الأرقام؛ مدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقمًا بدون اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.

وذكرت اللجنة، أن "إسرائيل تحتجز منذ بداية عام 2025 جثامين 479 فلسطينيًا، من بينهم 86 من المعتقلين، و67 من الأطفال، و10 نساء".

وأشارت في بيانها إلى تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، آواسط تموز/ يوليو الماضي، يفيد بأن الجيش الإسرائيلي يحتجز في معسكر "سدي تيمان" ما يقارب 1500 جثمان لفلسطينيين من قطاع غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة في غزة، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1051 فلسطينيًا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 400 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.