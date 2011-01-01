السيسي يحشد زعماء أوروبيين لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب إلى جانب ترامب

القاهرة /سما/

استعدادًا لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مصر، يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حشد أكبر عدد ممكن من القادة الأوروبيين للمشاركة في توقيع اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأشارت صحيفة الأخبار اللبنانية نقلا عن مصادر مصرية إلى أنه في حال دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فستكون هذه أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر منذ عام 2011.

وصرح مصدر في الرئاسة بأن عددًا من كبار المسؤولين الأوروبيين أبدوا اهتمامًا بالمشاركة، منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

كما أفادت التقارير بأن السيسي "يريد تحويل التوقيع إلى احتفال، في محاولة لمنع إسرائيل من إلغاء الاتفاق في المستقبل القريب".