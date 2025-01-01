  1. الرئيسية
قوات أميركية بدأت بالوصول إلى إسرائيل في طريقها لغزة..

السبت 11 أكتوبر 2025 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

وصل 200 جندي أمريكي إلى إسرائيل لإنشاء مركز تنسيق عسكري للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" نقلا عن مسؤولين أميركيين أن نحو 200 جندي أميركي بدأوا بالوصول إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة، بهدف إنشاء مركز تنسيق عسكري يشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

من غير المتوقع أن يدخل الجنود، الذين أُرسلوا بأوامر من القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، غزة. وحسب المصادر، سيركز دورهم على التنسيق والتخطيط والخدمات اللوجستية، وليس على النشاط العملياتي.

وأوضح المسؤولون أن الجنود ينتمون إلى وحدات متخصصة في النقل والتخطيط والخدمات اللوجستية والهندسة والأمن.

ومن المتوقع أن يعملوا جنبًا إلى جنب مع ممثلين عن الدول الشريكة والمنظمات المدنية والقطاع الخاص، بهدف ضمان استمرار وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ويُعتبر مركز التنسيق المزمع إنشاؤه في إسرائيل الخطوة الأولى في تفعيل آلية مراقبة الاتفاق، والتي ستشمل مستقبلًا التنسيق بين الجهات الأمنية والإنسانية لإعادة الإعمار والدعم المدني في غزة.

ووفقًا للمصادر، سيصل الفريق تدريجيًا خلال نهاية الأسبوع، حيث سيصل أعضاء الفريق إلى إسرائيل على متن رحلات منفصلة من الولايات المتحدة ودول أخرى في الشرق الأوسط.

ويزور الأدميرال براد كوبر ، قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، المسؤولة عن جميع القوات الأميركية في الشرق الأوسط، إسرائيل منذ يوم الجمعة للإشراف على إنشاء مركز التنسيق.

وتُعتبر الخطوة الأمريكية جزءًا من عملية أوسع للإشراف والرقابة الدولية على تنفيذ الاتفاقات بين إسرائيل وحماس، والتي وُضعت في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. ويهدف الفريق الأمريكي - إلى جانب جهات دولية أخرى الى ضمان التنسيق الإنساني والأمني والهندسي على الأرض، دون إشراك الجنود الأمريكيين في القتال نفسه.

