إسرائيل وحماس تعبتا من القتال ..ترامب: اتفاق غزة سيصمد وعودة الاسرى الإسرائيليين الإثنين

وكالات / سما/

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين يوم الإثنين المقبل.

وذكر أن العمل بدأ على إخراج جثث الأسرى القتلى من تحت الأرض، واصفا بأن "الأمر صعب جدا"، مشيرا إلى أنه سيتم استعادة نحو 28 جثة.

وأضاف ترامب في حديثه إلى الصحافيين في البيت الأبيض أنه سيزور مصر وإسرائيل ويلقي خطابا في الكنيست، قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

وقال إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ ظهر الجمعة "سيصمد"، لأن إسرائيل وحماس تعبتا من القتال.

وتابع ترامب أنه "ستتم إعادة بناء غزة وهناك بلدان غنية عدة ستساعد في ذلك. الجميع الآن يريدون المضي قدما في إعادة بناء الشرق الأوسط بأكمله وليس غزة فقط".

ولفت إلى أن هناك توافقا بشأن المراحل التالية في خطته لإنهاء الحرب على القطاع، وأنه "سيتم العمل على تذليل كل التفاصيل وحل كل النقاط العالقة في خطتنا للسلام خلال زيارتي لمصر"؛ بحسب ما قال ترامب.

وأضاف أنه سيلتقي في مصر الإثنين "العديد من القادة" لمناقشة مستقبل قطاع غزة الذي دمرته حرب استمرت عامين، م