  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي بقليل

السبت 11 أكتوبر 2025 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي بقليل



غزة/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائمًا جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائمًا جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والإثنين، يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائمًا جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس : بدأنا تنفيذ خطة إصلاح السلطة لـ "يضرب بها المثل"

الجيش الإسرائيلي عن إطلاق أسرى فلسطينيين: ندفع ثمنا باهظا وضربنا حماس “ضربة قاصمة”

سنستخدم القوة إذا لزم الأمر ..نتنياهو: نزعنا من حماس كل الأوراق وغزة ستكون بلا سلاح

أردوغان يهدد اسرائيل : فُتح الطريق نحو سلام دائم في غزة وثمن العودة إلى الإبادة الجماعية بالقطاع سيكون باهظا جدا

أبو مرزوق : عدم وجود بند لنزع سلاح حماس بخطة ترامب ولا ضمانات لعدم تجدد الحرب

نوبل تذهب لزعيمة المعارضة بفنزويلا

مسؤول أمريكي : رسالة ترامب لنتنياهو كانت واضحة ..بدون امريكا لا وجود لاسرائيل

الأخبار الرئيسية

IMG_2014

قوات أميركية بدأت بالوصول إلى إسرائيل في طريقها لغزة..

إسرائيل وحماس تعبتا من القتال ..ترامب: اتفاق غزة سيصمد وعودة الاسرى الإسرائيليين الإثنين

سيتم نقلهم للخط الأصفر.. إسرائيل تستعد لتأمين حماية لمليشيات تعاونت ضد حماس في غزة

إسرائيل تبدأ بنقل الأسرى الفلسطينيين من 5 سجون مختلفة تمهيداً لإطلاق سراحهم

الكشف عن الخطوات التنفيذية لاتفاق شرم الشيح حول حرب غزة وآليات ادخال المساعدات وتسليم الاسرى ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية