إسرائيل تبدأ بنقل الأسرى الفلسطينيين من 5 سجون مختلفة تمهيداً لإطلاق سراحهم

السبت 11 أكتوبر 2025 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تبدأ بنقل الأسرى الفلسطينيين من 5 سجون مختلفة تمهيداً لإطلاق سراحهم



القدس المحتلة/سما/

بدأت سلطات الاحتلال الاستعداد لنقل الأسرى الفلسطينيين الذين من المتوقع إطلاق سراحهم كجزء من صفقة التبادل مع الاسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب في غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مئات الجنود من وحدة "نحشون"، التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، بدأت الليلة بنقل الاسرى المتوقع إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة، من خمسة سجون مختلفة"، إلى المرافق التي من المتوقع إطلاق سراحهم منها.

ويجري الحديث عن استعدادات لوجستية للإفراج عن حوالي 250 أسيراً فلسطينياً، صادر بحقهم أحكام بالسجن مدى الحياة، وحوالي 1700 آخرين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023.

ونقلت الصحيفة عن مصلحة السجون الإسرائيلية قولها إنه حتى بعد إتمام الصفقة، سيبقى حوالي 9 آلاف فلسطيني خلف القضبان لدى إسرائيل.

