الكشف عن الخطوات التنفيذية لاتفاق شرم الشيح حول حرب غزة وآليات ادخال المساعدات وتسليم الاسرى ..

غزة/سما/

نشرت قناة الجزيرة مساء يوم الجمعة، تفاصيل من وثيقة قالت إنها حصلت عليها، تتعلق بالخطوات التنفيذية على الأرض لتطبيق “خطة ترامب” لإنهاء الحرب.

تسليم الأسرى

ووفقًا لما ورد في الوثيقة التي استندت إليها الجزيرة، يُطلب من حركة حماس تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء، في أي وقت ما بين يوم الأحد وحتى يوم الاثنين الساعة السادسة صباحًا، إضافة إلى تسليم أكبر عدد ممكن من الجثامين.

كما تُشير الوثيقة إلى أن ممثل حماس في غرفة العمليات المشتركة المكلّفة بتنفيذ الاتفاق هو عضو المكتب السياسي للحركة سهيل الهندي.

وتُلزم الوثيقة حماس بالتواصل مع غرفة العمليات ومع ممثلها فيها لتحديد توقيت تسليم الأسرى الإسرائيليين بالتزامن مع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وتضيف الوثيقة أن على حماس البقاء على اتصال دائم بغرفة العمليات، وخصوصًا مع ممثلها فيها، لمعالجة أي مشكلة قد تطرأ خلال عملية التسليم.

كما تنص الوثيقة، كما هو معروف مسبقًا، على أن حماس مُطالبة بعدم إقامة احتفالات أو فعاليات إعلامية أثناء تسليم الأسرى.

وبحسب ما نقلته، فإن الوثيقة تنص على أن بعثة مصرية ستزور بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر سجني عوفر وكتسيعوت للتحقق من أسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم.

وفي الوقت نفسه، ستنسق حماس مع الصليب الأحمر عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين، وعندما تُستكمل الإجراءات والخطوات لدى الطرفين، ستبدأ المركبات التي تقل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المفرج عنهم بالتحرك من السجون الإسرائيلية.

المساعدات

وفيما يتعلق بالمساعدات، تقوم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى باستلامها وتوزيعها، حيث يبدأ تنفيذ ما تضمنه اتفاق 19 يناير/كانون الثاني 2025 بهذا الشأن.

وبحسب الخطوات، فإن المساعدات تدخل فورا، على أن يدخل ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميا فور توقيع الاتفاق، ويتم احتساب عدد الشاحنات أسبوعيا بما لا يقل عن 4200 شاحنة.