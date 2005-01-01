  1. الرئيسية
حماس والجهاد والشعبية: لن نقبل بحكم أجنبي في قطاع غزة

الجمعة 10 أكتوبر 2025 11:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

أصدرت حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيانًا بشأن اتفاق إنهاء الحرب، نافيةً قبولها أي حكم أجنبي في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الحكم في غزة "شأن فلسطيني"، لكنها أعربت عن استعدادها لمشاركة الدول العربية والمجتمع الدولي في إعادة إعمار القطاع. 

كما أكدت أنه تم التوصل حتى الآن إلى اتفاق "على تنفيذ المرحلة الأولى" من الاتفاق. و تعهدت بمواصلة العمل من أجل إطلاق سراح بقية الاسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

وفيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين ، قالت أن الاحتلال أجهض الإفراج عن عدد كبير ومهم من قيادات الحركة الأسيرة.

