الصحة : 19 شهيدا وانتشال جثامين 99 آخرين في قطاع غزة

غزة / سما/

أفادت وزارة الصحة في غزة، بأن جثامين 116 شهيدا وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة، منذ فجر اليوم الجمعة، من بينها جثامين 99 شهيدا تم انتشالها من تحت الأنقاض.

وذكرت، أن 19 شهيدا ارتقوا بغارات الاحتلال التي لم تتوقف على القطاع، رغم دخول اتفاق "وقف إطلاق النار" حيز التنفيذ، بالإضافة إلى شهيد متأثرا بإصابته السابقة.

وتوزع الشهداء على النحو التالي: 16 شهيدا من منزل عائلة غبون في شارع الثلاثيني جنوب مدينة غزة، وشهيد في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، و⁠شهيدان جنوب مدينة خان يونس.

ووصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة جثامين 32 شهيدا، وإلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة جثامين 60 شهيدا، و4 شهداء إلى مستشفى العودة في النصيرات، و10 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، و10 شهداء إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت 67,211 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و169,961 جريحا، في حين ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.