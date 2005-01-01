شخصيات في غزة تشكر ترامب وتدعوه لزيارة القطاع

غزة / سما/

أرسل مجموعة من المسؤولين المحليين في غزة، بقيادة إياد أبو رمضان رئيس غرفة تجارة غزة، اليوم الجمعة، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شاكّرين إياه على دوره في إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وجاء في الرسالة، التي نشرت تفاصيلها وسائل إعلام أجنبية: "نود أن نعرب عن امتناننا العميق لقيادتكم والتزامكم الثابت بإنهاء الحرب في غزة… جهودكم أعادت لنا أهم شيء- الأمل".

ومن بين الموقعين على الرسالة يحيى السراج، رئيس بلدية غزة، والاقتصادي سفيان عودة، وعدد من الشخصيات الاقتصادية والأكاديمية.

وأشار المسؤولون في الرسالة إلى أهمية إعادة إعمار القطاع، وكذلك ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

ودعوا الرئيس ترامب لزيارة غزة، قائلين: "سيشرفنا كثيرا استقبالكم في غزة لتشهدوا مباشرة صمود شعبنا والتجدد الذي ساعدت قيادتكم على تحقيقه".