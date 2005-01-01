  1. الرئيسية
"أكسيوس": ترامب يعتزم عقد قمة عالمية بشأن غزة خلال زيارته القاهرة

الجمعة 10 أكتوبر 2025 10:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أكسيوس": ترامب يعتزم عقد قمة عالمية بشأن غزة خلال زيارته القاهرة



سما / وكالات /

ذكر موقع "أكسيوس"، مساء اليوم الجمعة، نقلا عن أربعة مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم عقد قمة لقادة عالميين بشأن غزة خلال زيارته إلى مصر الأسبوع المقبل.

وأضاف الموقع أنه من المتوقع مشاركة ممثلين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وقطر والإمارات والأردن وتركيا والسعودية وباكستان وإندونيسيا.

وأفاد الموقع أنه من المرجح عقد القمة الثلاثاء لكن قد يتم تقديمها إلى يوم الاثنين وستكون في شرم الشيخ.

يأتي ذلك بعد توقيع اتفاق أولي يوم الأربعاء على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق أمس الخميس.

وبموجب الاتفاق يتعين على حماس أن تُفرج عن جميع المحتجزين، الأحياء منهم والأموات، في غضون 72 ساعة كحد أقصى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أي بحلول يوم الإثنين.

وفي غضون 24 ساعة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ستنسحب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق التي تنتشر فيها، لكنها ستبقي سيطرتها على 53% من أراضي قطاع غزة.

