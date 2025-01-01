  1. الرئيسية
الاحتلال يفجر منزل الشهيد محمد طه في بلدة قطنة

الجمعة 10 أكتوبر 2025 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفجر منزل الشهيد محمد طه في بلدة قطنة



القدس المحتلة/سما/

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزل الشهيد محمد طه في بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة.

وأفاد مراسل "وفا"، بأن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة منتصف الليل، وحاصرت منزل الشهيد طه، ومنعت الأهالي والصحفيين من الاقتراب، وأخلت البنايات السكنية في محيطه، وهو عبارة عن شقة في بناية سكنية.

وشرع جنود الاحتلال بأعمال حفر لجدران المنزل، قبل أن يقوموا بتفجيره.

وقال شهود عيان إن الاقتحام ترافق مع إطلاق قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط من قبل جنود الاحتلال، ما أدى إلى إصابات بالاختناق في صفوف المواطنين.

