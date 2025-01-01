بوتين: إسرائيل أبلغتنا بانها لا تريد مواجهة مع إيران

طهران / وكالات /

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إسرائيل أبلغت موسكو بعدم رغبتها في الدخول في مواجهة مع إيران، مشدداً على ضرورة حل ملف طهران النووي عبر الدبلوماسية.

وأشار بوتين خلال قمة «روسيا وآسيا الوسطى» في طاجيكستان إلى أن بلاده تتلقى إشارات من القيادة الإسرائيلية تطلب نقلها إلى طهران، وتؤكد تمسك تل أبيب بخيار التسوية، ورفضها لأي شكل من أشكال التصعيد أو المواجهة، حسبما أوردت وكالة «تاس» الروسية.

وأضاف أن الملف النووي الإيراني لا يمكن حله إلا عبر الدبلوماسية والمفاوضات، مشيراً إلى أن روسيا «تحافظ على اتصالات وثيقة مع شركائها الإيرانيين، وتلمس التزامهم بإيجاد حلول مقبولة للطرفين، واستئناف التعاون البنّاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده ستواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لتفادي التصعيد في المنطقة، موضحاً أن موسكو ترى في الحوار الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار الإقليميين.