ترامب: أنهينا الحرب في غزة والهجوم على ايران كان مهما للتوصل إلى اتفاق..

وكالات / سما/

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب"أعتقد أن السلام الذي ساعدنا في التوصل إليه في الشرق الأوسط سيكون مستداما".

وقال "أنهينا الحرب في غزة".

واضاف "سيتم الإفراج عن الرهائن الاثنين أو الثلاثاء وكل دول المنطقة كانت متفقة بشأن السلام".

واكد انه ممتن لقادة قطر ومصر وتركيا على مساعدتهم لنا في التوصل إلى هذه النتيجة الرائعة.

وقال "سأحاول التوجه إلى الشرق الأوسط وسيكون هناك مراسم توقيع على الاتفاق في مصر".

واضافة"دول عدة ستقدم أموالا كثيرة لغزة".

وقال ان حماس فقدت من جانبها نحو 70 ألف شخص وهذه الحرب ينبغي أن تتوقف.

واضاف ان الهجوم على إيران كان مهما للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.