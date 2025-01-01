ماكرون : يجب نشر قوات دولية بغزة ونزع سلاح حماس

باريس/سما/

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"أهنئ الرئيس ترامب وأمير دولة قطر ورئيس وزرائها والرئيس التركي بإبرام الاتفاق بشأن غزة".

واضاف "نتمنى أن يوصلنا الاتفاق إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن".

وقال ان اجتماع باريس يتكامل مع المبادرة الأميركية والرئيس ترامب رسم مسارا طموحا للشرق الأوسط.

واكد ان الساعات المقبلة ستكون حاسمة في ترسيخ السلام في غزة.

واكد "نبحث في باريس إقامة حكم مؤقت لقطاع غزة بوجود فلسطيني دون حركة حماس".

واكد انه يجب نزع سلاح حماس وهذه خطوة لا بد منها لإقامة سلام دائم.

واضاف ان على جميع الأطراف احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال "لا بد من نشر قوة دولية لإرساء الاستقرار في قطاع غزة بالتعاون مع الأردن ومصر".