  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السلطات اللبنانية تعتقل 32 شخصًا مشتبها بتعاملهم مع إسرائيل

الخميس 09 أكتوبر 2025 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات اللبنانية تعتقل 32 شخصًا مشتبها بتعاملهم مع إسرائيل



سما / وكالات /

أوقفت السلطات اللبنانية خلال الأشهر الماضية 32 شخصا على الأقل للاشتباه بتزويدهم اسرائيل، خلال حربها الأخيرة على لبنان، معلومات دقيقة عن مواقع تابعة لحزب الله وتحركات عناصره، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الخميس.

وقال المصدر المواكب للتحقيقات، من دون الكشف عن هويته، “تم توقيف 32 شخصا على الأقل للاشتباه بتعاملهم مع اسرائيل، ستة منهم قبل سريان وقف إطلاق النار” في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وخاض حزب الله واسرائيل مواجهة استمرت لأكثر من عام، مُني الحزب خلالها بخسائر غير مسبوقة، بعدما وجهت اسرائيل ضربات دقيقة طالت أبرز قادته ومسؤوليه الميدانيين وترسانته العسكرية.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول إسرائيلي: مقاتلو نخبة حماس والاربعة الكبار لن يفرج عنهم

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء إعادة الانتشار في غزة

إعلام عبري: حكومة نتنياهو بدأت صياغة نص قرار صفقة الهدنة في غزة وقد يعلن الاتفاق الليلة أو غدًا

بعد وقت قصير من مغادرة كاتس للمنطقة..إذاعة جيش الاحتلال: عملية تستهدف موقعًا للجيش عبر نفق وسط غزة

نيويورك تايمز : أنباء عن "اختراق" كبير.. حماس تتنازل جزئيا عن سلاحها

اسرائيل: توقيع اتفاق وقف النار ظهر اليوم واطلاق سراح الاسرى دون مراسم

ليبرمان : على الاسرائيليين البقاء قرب الملاجئ..الحرب مع ايران باتت على الابواب ..

الأخبار الرئيسية

حماس: المفاوضات على اسماء الاسرى لا زالت متواصلة حتى الان

إسرائيل ترفض تسليم جثمان الشهيدين"السنوار" ضمن الصفقة

‌”حماس”: تلقينا ضمانات بانسحاب إسرائيل من المدن وعدم عودتها للعمليات القتالية‌ والتبادل لن يبدأ إلا بعد وقف إطلاق النار

ترامب يصل إسرائيل السبت وسُيلقي خطابا أمام الكنيست بمناسبة وقف حرب غزة

ويتكوف وكوشنير يصلان اسرائيل تمهيدا لزيارة ترامب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية